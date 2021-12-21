Корреспонденты телеканала Москва 24 раздали горячий чай курьерам

Телеканал Москва 24 запустила акцию "Чай. Замерзли?" в помощь замерзающим курьерам. Целый день корреспонденты будут искать на улицах столицы курьеров и угощать их чаем.

Ранее в Гидрометцентре РФ предупредили, что 21 декабря начнется астрономическая зима, которая принесет в Москву вторую волну декабрьских морозов.

Из-за аномальных холодов в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение действует в Москве с 02:00 21 декабря до 02:00 23 декабря. Температура окажется ниже климатической нормы на 7–12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.