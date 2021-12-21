В Москве выявили 1 906 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки еще 3 155 человек. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В Московской области коронавирус подтвердился за день у 1 811 человек, выписали при этом 3 342.

За минувшие сутки в России подтвердили 25 907 новых случаев коронавирусной инфекции. В 1 877 из них болезнь протекала без клинических проявлений, сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19. Наименьший темп прироста зафиксирован в Чукотском автономном округе – 0,03%, Республике Калмыкия – 0,04%, Республике Алтай – 0,05%.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились почти 276 миллионов человек. Сейчас болеют около 23 миллионов. В тяжелом или критическом состоянии находятся 88,7 тысячи пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.