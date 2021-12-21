Эксперты рассказали, как выбрать красную рыбу к новогоднему столу

Эксперты рассказали, как выбрать качественную слабосоленую красную рыбу к новогоднему столу.

По словам специалистов, на московских прилавках можно найти как отечественную продукцию, так и импортную. Однако разница заключается в том, что в России 90% объемов красной рыбы вылавливают в море, а за рубежом ее зачастую выращивают искусственно. Поэтому у импортного продукта мясо более жирное и нежное.



Среди критериев качественной рыбы – бледные прожилки, упругое филе и состав: рыба, соль. Подробнее – в эфире Москва 24.



