Россиянам рассказали, кто сможет рассчитывать на 13-ю зарплату

Экономический обозреватель Евгений Беляков рассказал, кто из россиян сможет рассчитывать на 13-ю зарплату. По словам эксперта, данная выплата – необязательная премия, которая выплачивается по усмотрению работодателя и прописывается в трудовом договоре. Получить ее могут только те сотрудники, у кого это условие указано в контракте.

Он отметил, что в одной компании часть работников может получать 13‑ю зарплату, а часть нет, например, если они устроились позже на иных условиях. Различается и размер премии. В одних организациях он равен окладу, в других – включает оклад плюс премии и надбавки за год.

