В Доме Союзов впервые прошел форум матерей военнослужащих, принимающих участие в СВО. В программе форума "Свет твоей любви" был концерт и церемония чествования почетных гостей.

Среди приглашенных – участники специальной военной операции и члены их семей, сотрудники силовых структур, курсанты военных вузов, представители московских региональных землячеств и национально-культурных автономий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.