Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 23:55

Общество

В Доме Союзов впервые прошел форум матерей военнослужащих, принимающих участие в СВО

В Доме Союзов впервые прошел форум матерей военнослужащих, принимающих участие в СВО

Пик штормовой погоды в Москве пройден

На Москву обрушился штормовой ветер 21 ноября

В Москве штормовой ветер достиг порывов 23 метров в секунду

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 ноября

Новости часа: пять лет назад запустили первые линии Московских центральных диаметров

В Москве составили портрет донора крови

Столичные энергетики перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды

Синоптики рассказали, когда ожидается пик шторма в Москве

Мошенники начали продавать подделки под видом красной икры

В Доме Союзов впервые прошел форум матерей военнослужащих, принимающих участие в СВО. В программе форума "Свет твоей любви" был концерт и церемония чествования почетных гостей.

Среди приглашенных – участники специальной военной операции и члены их семей, сотрудники силовых структур, курсанты военных вузов, представители московских региональных землячеств и национально-культурных автономий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика