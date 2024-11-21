Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 ноября

На Москву обрушился шторм. Дождь в столице идет уже несколько часов. Порывы ветра разгоняются до 20 метров в секунду, а местами и больше.

Сегодня столичным диаметрам 5 лет, и они продолжают развиваться. За это время поезда МЦД перевезли более миллиарда пассажиров. Обновляются составы, а платформы превращаются в полноценные вокзалы.

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Дальнее в ДНР. По данным Минобороны, в Курской области у боевиков большие потери.

Почти все моторные масла в России могут оказаться "вне закона" в новом году. Некоторые СМИ пишут, что истекают сроки сертификатов, выданных отечественным производителям зарубежными лабораториями. Однако Минпромторг не видит в этом проблемы.