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Новости

21 ноября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 ноября

Новости часа: пять лет назад запустили первые линии Московских центральных диаметров

В Москве составили портрет донора крови

Столичные энергетики перешли на режим повышенной готовности из-за непогоды

Синоптики рассказали, когда ожидается пик шторма в Москве

Мошенники начали продавать подделки под видом красной икры

Москвичей предупредили об усилении ветра до 25 метров в секунду

В Москве ожидается ухудшение погоды и усиление ветра с порывами до 25 м/с

Новости часа: венчурные инвесторы получат расширенную финансовую поддержку

Студенты Авиационного техникума имени Казакова посетили компанию "Векпром"

На Москву обрушился шторм. Дождь в столице идет уже несколько часов. Порывы ветра разгоняются до 20 метров в секунду, а местами и больше.

Сегодня столичным диаметрам 5 лет, и они продолжают развиваться. За это время поезда МЦД перевезли более миллиарда пассажиров. Обновляются составы, а платформы превращаются в полноценные вокзалы.

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Дальнее в ДНР. По данным Минобороны, в Курской области у боевиков большие потери.

Почти все моторные масла в России могут оказаться "вне закона" в новом году. Некоторые СМИ пишут, что истекают сроки сертификатов, выданных отечественным производителям зарубежными лабораториями. Однако Минпромторг не видит в этом проблемы.

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