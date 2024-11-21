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21 ноября, 15:15

Общество

Жители Москвы и Подмосковья продолжают ходить в лес за грибами благодаря погоде

Жители Москвы и Подмосковья продолжают ходить в лес за грибами благодаря погоде

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео можно прислать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

В Москве и Подмосковье грибники продолжают ходить на "тихую охоту", пока позволяет погода. Жители Орехово-Зуевского района собрали полные корзины грибов, отметив, что это был последний заход в сезоне.

В то же время в Москве начали цвести розы благодаря аномально теплой погоде. Это уже не первое подобное видео от телезрителей. Ожидается, что похолодание начнется 24 ноября, поэтому любоваться клумбами осталось недолго.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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