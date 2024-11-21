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21 ноября, 15:15

Общество

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие часы

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В Москве ожидается пятибалльный шторм, городские службы перешли в режим повышенной готовности. Главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Никита Клочков призвал водителей быть внимательными на дороге и не оставлять автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций.

Климатолог Алексей Карнаухов отметил, что аномалии в погоде становятся нормой из-за глобального потепления, такие изменения климата будут происходить и в будущем. Он также подчеркнул, что за последние 50 лет климат значительно изменился.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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