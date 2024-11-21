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21 ноября, 14:15

Общество

Городские службы предупредили москвичей о резком ухудшении погоды

Городские службы предупредили москвичей о резком ухудшении погоды

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В Москве ожидается усиление порывов ветра до 25 м/с

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В связи с усилением ветра в столице городские службы находятся в режиме повышенной готовности. Москвичей просят по возможности не выходить на улицу. 

Главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Никита Клочков призвал водителей быть внимательными на дороге и не оставлять автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций. Интенсивное движение наблюдается на шоссе Энтузиастов, Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на участках ТТК от Нижегородской до Чурковской эстакад и от Митьковского до Сущевского вала. Во второй половине дня ожидаются затруднения в центральной части города на ТТК, МКАД и магистралях, ведущих в область.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что осадки прекратятся после 01:00 22 ноября, фронт уйдет на северо-восток. Ночью температура составит от 0 до минус 2 градусов, днем – от 0 до 2 градусов, существенных осадков не ожидается, но порывистый ветер сохранится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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