Телеканал Москва 24 стал лауреатом телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион"

Медиахолдинг "Москва Медиа" стал лауреатом телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион"-2024. Генеральному директору холдинга Игорю Шестакову вручили специальный приз "За вклад в развитие Российского телевидения".

В своем выступлении Шестаков подчеркнул важность времени как самого ценного ресурса и отметил, что успех телевидения зависит от профессионализма создателей контента. Он призвал ценить труд телевизионщиков и создавать качественные программы, которые будут радовать зрителей.

Национальная телевизионная премия "ТЭФИ-Регион" присуждается за высшие достижения в области телевизионных искусств. В этом году на конкурс было подано более 600 заявок, а победителей выбирали в 18 номинациях.

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