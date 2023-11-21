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21 ноября, 11:30

Общество

В ФНС анонсировали переход на упрощенные социальные вычеты с 2025 года

В ФНС анонсировали переход на упрощенные социальные вычеты с 2025 года

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Налоговые вычеты за лечение и обучение можно будет получить в упрощенном порядке в 2025 году. Об этом рассказали в Федеральной налоговой службе.

Инвестиционные и имущественные вычеты уже автоматизированы. Теперь то же самое произойдет и с социальными вычетами.

Тестирование информационной системы и каналов получения данных о лечении, образовании и фитнесе начнется в 2024 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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