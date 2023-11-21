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21 ноября, 07:45

Общество

Более 200 тысяч жителей столицы присоединились к "Городу заданий"

Более 200 тысяч жителей столицы присоединились к "Городу заданий"

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Более 200 тысяч москвичей присоединились к "Городу заданий". Это проект, с помощью которого участники помогают контролировать работу различных служб, а также участвуют в экологических, спортивных и других акциях и за это получают баллы.

В настоящее время для выполнения доступно более 100 различных задач. Например, посетить какое-либо место в столице, протестировать оплату по биометрии в метро, оценить состояние тротуара на конкретной улице. Принять участие в проекте можно на портале mos.ru.

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