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21 ноября, 07:30

Общество

Столичный проект "Перезвони сам" проведет вебинар о фальшивых розыгрышах призов

Столичный проект "Перезвони сам" проведет вебинар о фальшивых розыгрышах призов

Москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКУ и связи только онлайн

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Москвичей пригласили на вебинар, на котором расскажут, как распознать фальшивые розыгрыши призов. Встреча с экспертами пройдет в рамках городского проекта "Перезвони сам".

Как рассказали организаторы, в последнее время мошенники стали часто работать под видом государственных лотерей. Они сообщают о большом выигрыше, а затем выманивают у людей личные данные и похищают деньги со счетов. На лекции, которая состоится 24 ноября, жителям столицы расскажут, на что обратить внимание, чтобы не стать жертвой аферистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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