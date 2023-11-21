Столичный проект "Перезвони сам" проведет вебинар о фальшивых розыгрышах призов

Москвичей пригласили на вебинар, на котором расскажут, как распознать фальшивые розыгрыши призов. Встреча с экспертами пройдет в рамках городского проекта "Перезвони сам".

Как рассказали организаторы, в последнее время мошенники стали часто работать под видом государственных лотерей. Они сообщают о большом выигрыше, а затем выманивают у людей личные данные и похищают деньги со счетов. На лекции, которая состоится 24 ноября, жителям столицы расскажут, на что обратить внимание, чтобы не стать жертвой аферистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.