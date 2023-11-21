Москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКУ и связи только онлайн

В Москве изменили порядок оформления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и связи. Теперь это можно сделать только онлайн. Необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Срок рассмотрения заявки на льготу составит пять дней. За ее статусом и результатом можно следить в личном кабинете. Если возникли сложности, то вопросы должны решить в центрах "Мои документы". Сотрудники помогут заполнить и подать заявление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.