Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 07:15

Общество

Москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКУ и связи только онлайн

Москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКУ и связи только онлайн

"Мой район. Навигатор": как развлекаются орангутаны в Московском зоопарке

Новости часа: москвичи смогут получить льготу по оплате ЖКХ только в электронном виде

Новости часа: возведение самостроя в Печатниках пресекли на начальном этапе

25-метровое дерево из подмосковного Фрянова станет главной новогодней елью РФ

Синоптики обещают сохранение январской погоды в Москве до 23 ноября

Спасатели предостерегли москвичей от выхода на лед

Новости часа: москвичи смогут оформить льготу по оплате ЖКУ и связи только онлайн

Новорожденные щенята были найдены в мусоропроводе на Зеленом проспекте в столице

Новости часа: Собянин сообщил, что картой москвича пользуются почти 5 млн человек

В Москве изменили порядок оформления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и связи. Теперь это можно сделать только онлайн. Необходимо иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства столицы.

Срок рассмотрения заявки на льготу составит пять дней. За ее статусом и результатом можно следить в личном кабинете. Если возникли сложности, то вопросы должны решить в центрах "Мои документы". Сотрудники помогут заполнить и подать заявление. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика