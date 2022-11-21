21 ноября, 15:58M24.RU
Специалисты рассказали о запрете суррогатного материнства для иностранцев в РФ
21 ноября в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная запрету суррогатного материнства для иностранцев в России.
Перед журналистами выступили:
- заместители председателя Госдумы Петр Толстой и Анна Кузнецова;
- член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Маргарита Павлова;
- депутат Госдумы VII созыва Инга Юмашева;
- журналист Анна Шафран;
- председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов;
- пострадавшая от мошеннических действий агентства по суррогатному материнству Юлия Мельникова.