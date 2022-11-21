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21 ноября, 15:58

M24.RU

Специалисты рассказали о запрете суррогатного материнства для иностранцев в РФ

Специалисты рассказали о запрете суррогатного материнства для иностранцев в РФ

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21 ноября в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная запрету суррогатного материнства для иностранцев в России.

Перед журналистами выступили:

  • заместители председателя Госдумы Петр Толстой и Анна Кузнецова;
  • член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор Маргарита Павлова;
  • депутат Госдумы VII созыва Инга Юмашева;
  • журналист Анна Шафран;
  • председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов;
  • пострадавшая от мошеннических действий агентства по суррогатному материнству Юлия Мельникова.
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