Новости часа: добровольцы-участники СВО получат статус ветерана боевых действий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Добровольцы-участники СВО получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Минобороны РФ получило партию модернизированных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых Як-130. Об этом сообщает сайт правительства России.

На флаг России на чемпионате мира по футболу реагируют очень дружелюбно. Об этом рассказал помощник посла РФ в Катаре.