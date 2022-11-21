Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Общество

Новости часа: добровольцы-участники СВО получат статус ветерана боевых действий

Новости часа: добровольцы-участники СВО получат статус ветерана боевых действий

Москвичи отказались от фейерверков и больших уличных концертов на Новый год

"Деньги 24": новый законопроект о накопительной пенсии

Добровольцы-участники спецоперации получат статус ветерана боевых действий

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Авторы жалобы на цирк с Хагги Вагги в Югре надеются повлиять на продажу игрушек

Новости часа: МЧС выпустило предупреждение по погоде на 22 ноября

"Атмосфера": ледяной дождь ожидается в столице 22 ноября

Новости часа: около 60 горняков остались в шахте Донецка из-за отключения электричества

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Добровольцы-участники СВО получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.

Минобороны РФ получило партию модернизированных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых Як-130. Об этом сообщает сайт правительства России.

На флаг России на чемпионате мира по футболу реагируют очень дружелюбно. Об этом рассказал помощник посла РФ в Катаре.

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