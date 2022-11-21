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Новости часа: добровольцы-участники СВО получат статус ветерана боевых действий
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Добровольцы-участники СВО получат статус ветерана боевых действий. Соответствующий закон подписал Владимир Путин.
Минобороны РФ получило партию модернизированных истребителей Су-30СМ2 и учебно-боевых Як-130. Об этом сообщает сайт правительства России.
На флаг России на чемпионате мира по футболу реагируют очень дружелюбно. Об этом рассказал помощник посла РФ в Катаре.