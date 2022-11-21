Новости часа: МЧС выпустило предупреждение по погоде на 22 ноября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС выпустило предупреждение по погоде: мокрый снег, гололедица и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве во вторник, 22 ноября.

Материальную помощь мобилизованным освободили от НДФЛ и страховых взносов. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Лишившиеся жилья при взрыве газа в доме на Сахалине начали получать новые квартиры. Об этом сообщил губернатор региона.