Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Общество

Новости часа: МЧС выпустило предупреждение по погоде на 22 ноября

Новости часа: МЧС выпустило предупреждение по погоде на 22 ноября

"Атмосфера": ледяной дождь ожидается в столице 22 ноября

Новости часа: около 60 горняков остались в шахте Донецка из-за отключения электричества

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности 21 и 22 ноября

Новости часа: волонтерам в России будут компенсировать расходы на услуги связи

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Новости часа: Собянин открыл станцию Мещерская будущего МЦД-4 после реконструкции

Эксперты рассказали, какие специалисты могут рассчитывать на рост заработной платы

Новости часа: РФ займется поиском расстрелявших российских военнопленных на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МЧС выпустило предупреждение по погоде: мокрый снег, гололедица и ветер до 15 м/с ожидаются в Москве во вторник, 22 ноября.

Материальную помощь мобилизованным освободили от НДФЛ и страховых взносов. Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Лишившиеся жилья при взрыве газа в доме на Сахалине начали получать новые квартиры. Об этом сообщил губернатор региона.

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