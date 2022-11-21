12:00Общество
Более 700 тыс москвичей стали пользователями платформы "Электронный дом" – Сергунина
Количество москвичей, которые используют платформу "Электронный дом" превысило 700 тысяч. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
С помощью приложения жители многоэтажных домов общаются с соседями и управляющей компанией, а также проводят общие собрания. На платформе, которой исполнилось два года, продолжают появляться новые функции. Например, в нескольких десятках домов в тестовом режиме запустили домофонную систему. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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