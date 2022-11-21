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Общество

Американские ученые выяснили, как влияет на человека манера переставлять будильник

Американские ученые выяснили, как влияет на человека манера переставлять будильник

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Ученые решили выяснить, как влияет на организм желание переставить с утра будильник и поспать немного дольше. Нейробиологи из университета Нотр-Дам в Индиане изучили манеру переставлять будильник на 450 добровольцах. В результате выяснилось, что привычка продлить сон на пять минут пагубна для здоровья.

Будильники, звонящие с коротким перерывом, ломают циклы сна у человека, именно поэтому с каждым новым сигналом проснуться бывает все тяжелее. При этом, по данным исследований, любители поспать еще немного в течение дня не так активны, как те, кто проснулся по первому звонку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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