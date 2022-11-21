Россиянам рассказали, на какие коммунальные услуги изменится цена с 1 декабря

Россиянам разъяснили, какие именно коммунальные услуги подорожают с 1 декабря. Больше платить придется за горячую и холодную воду, а также за отопление, газ и свет. Повысится цена и на вывоз мусора, об этом рассказали на кафедре статистики РЭУ имени Плеханова.

Очередная индексация тарифов на ЖКУ в этот раз происходит досрочно. Изначально планировалось провести ее 1 июля. Принятое решение объясняется необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры. Тарифы повысятся в среднем на 9%, однако льготы на оплату услуг ЖКХ сохранятся.

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