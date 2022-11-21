07:45Общество
Россиянам рассказали, на какие коммунальные услуги изменится цена с 1 декабря
Россиянам разъяснили, какие именно коммунальные услуги подорожают с 1 декабря. Больше платить придется за горячую и холодную воду, а также за отопление, газ и свет. Повысится цена и на вывоз мусора, об этом рассказали на кафедре статистики РЭУ имени Плеханова.
Очередная индексация тарифов на ЖКУ в этот раз происходит досрочно. Изначально планировалось провести ее 1 июля. Принятое решение объясняется необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры. Тарифы повысятся в среднем на 9%, однако льготы на оплату услуг ЖКХ сохранятся.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.