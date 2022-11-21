Банк Шри-Ланки начнет выдачу карт Visa и MasterCard россиянам

Шри-Ланка пригласила российских туристов не только для отдыха, но и для оформления карт Visa и Mastercard. На сайте посольства Шри-Ланки в РФ сообщается, что россияне за две недели до вылета на остров могут подать заявку в шри-ланкийский Нацбанк на открытие счета в долларах или евро.

Так ли проста эта процедура как кажется? Будет ли карта работать в других странах? И в какую сумму обойдется полет на Шри-Ланку за такой картой? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.