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Общество

Банк Шри-Ланки начнет выдачу карт Visa и MasterCard россиянам

Банк Шри-Ланки начнет выдачу карт Visa и MasterCard россиянам

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Шри-Ланка пригласила российских туристов не только для отдыха, но и для оформления карт Visa и Mastercard. На сайте посольства Шри-Ланки в РФ сообщается, что россияне за две недели до вылета на остров могут подать заявку в шри-ланкийский Нацбанк на открытие счета в долларах или евро.

Так ли проста эта процедура как кажется? Будет ли карта работать в других странах? И в какую сумму обойдется полет на Шри-Ланку за такой картой? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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