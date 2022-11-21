Москвичей предупредили о ледяном дожде 22 ноября

Синоптики сообщили, что 22 ноября в столице будет не только потепление до 0 градусов, но и ледяной дождь. Специалисты прогнозируют гололед, а также налипание мокрого снега на провода.

Основной удар стихии придется на 22 и 23 ноября. Метеорологи призвали москвичей быть внимательнее, напомнив автомобилистам, что на скользкой дороге длина тормозного пути увеличивается и при скорости в 100 километров в час доходит до 200 метров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.