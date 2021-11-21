Медики рассказали, несет ли опасность шоппинг в торговых центрах

Москвичи массово отправились за покупками. В торговых центрах столицы настоящий ажиотаж. Соскучились горожане по шоппингу или уже начали закупаться новогодними подарками – не ясно.

Доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев прокомментировал наплыв покупателей. По его словам, от походов в торговые центры лучше воздержаться.



"Магазины, в которых плохая вытяжка, плохая вентиляция , высокая скученность людей являются точками опасности, которые посещать ни в коем случае нельзя", – сказал медик. – "Кроме того, в магазинах сейчас во многих люди ходят без масок, нередко кашляя, чихая и заражая окружающих".

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