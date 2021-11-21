Необычное применение нашли столичной подземке. Станция "Маяковская" этой ночью временно превратилась в ЗАГС.

Молодожены пришли в восторг от идеи провести церемонию бракосочетания в метро.

Станция "Маяковская", по мнению москвичей, самая романтичная – прекрасно подходит для первых встреч, объятий и поцелуев. И для свадебных церемоний тоже.

Это не единственное необычное место в Москве, где женится москвичи. Заключить брак можно и на Северном речном вокзале, на площадке Останкинской телебашни или небоскреба в "Москва-Сити", а также в роскошной усадьбе и даже на футбольном поле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

