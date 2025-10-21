Главный тренер ФК "Локомотив" попросил обращаться к нему по имени-отчеству

Главный тренер московского ФК "Локомотив" Михаил Галактионов попросил журналиста обращаться к нему по имени-отчеству во время пресс-конференции после матча с ЦСКА. Инцидент произошел, когда репортер обратился к нему просто по имени.

Этот момент был записан на видео и быстро распространился в соцсетях, вызвав широкий резонанс. Несмотря на то, что "Локомотив" одержал крупную победу, Галактионов сохранил деловой тон и подчеркнул важность уважительного обращения в профессиональной обстановке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.