21 октября, 08:00

Главный тренер ФК "Локомотив" попросил обращаться к нему по имени-отчеству

Синоптики рассказали, когда в Москву придет потепление

Доля учеников предпрофессиональных классов в Москве превысила 40%

Отцам новорожденных детей предложили предоставлять 7 дней дополнительного отпуска

В Госдуме предложили засчитывать весь период ухода за детьми в трудовой стаж

301 ребенок родился в Москве 20 октября

В ГД предложили освободить от налогов матпомощь и подарки стоимостью до 10 тыс руб

Продажи в комиссионных магазинах Москвы выросли почти на 60%

Москвичам рассказали о "местах силы" в городе, где исполняются мечты

Врачи рассказали, что отказ от пищи ускоряет старение

Главный тренер московского ФК "Локомотив" Михаил Галактионов попросил журналиста обращаться к нему по имени-отчеству во время пресс-конференции после матча с ЦСКА. Инцидент произошел, когда репортер обратился к нему просто по имени.

Этот момент был записан на видео и быстро распространился в соцсетях, вызвав широкий резонанс. Несмотря на то, что "Локомотив" одержал крупную победу, Галактионов сохранил деловой тон и подчеркнул важность уважительного обращения в профессиональной обстановке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

