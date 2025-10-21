Врачи рассказали, что отказ от пищи ускоряет старение. Без постоянного поступления белков и витаминов в организме разрушается коллаген, что приводит к более быстрому увяданию кожи и ослаблению тканей.

Также при голодании ухудшается настроение, а потерянный вес почти всегда возвращается. Эксперты подчеркнули, что лечебное голодание применяется только в медицинских целях и под строгим контролем врача и использовать его для похудения нельзя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.