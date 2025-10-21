Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 07:15

Общество

Врачи рассказали, что отказ от пищи ускоряет старение

Врачи рассказали, что отказ от пищи ускоряет старение

Врачи предупредили об опасности народных методов лечения простуды

Москвичам напомнили про вакцинацию от гриппа и ОРВИ

"Утро": температура воздуха в Москве составит 7 градусов 21 октября

"Доктор 24": врач рассказал, почему у москвичей до 30 лет начинают болеть суставы

"Сделано в Москве": ТО "Круг"

В России могут повысить штрафы за неготовность к отопительному сезону

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 октября

"Миллион вопросов": зоопсихолог рассказала, как стресс хозяина влияет на питомца

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили установить потолок цен на концертные билеты

Врачи рассказали, что отказ от пищи ускоряет старение. Без постоянного поступления белков и витаминов в организме разрушается коллаген, что приводит к более быстрому увяданию кожи и ослаблению тканей.

Также при голодании ухудшается настроение, а потерянный вес почти всегда возвращается. Эксперты подчеркнули, что лечебное голодание применяется только в медицинских целях и под строгим контролем врача и использовать его для похудения нельзя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика