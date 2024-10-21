Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни

Хорошая погода сохранится в столице в ближайшие дни. Воздух прогреется на несколько градусов выше нормы. Дождей не ожидается.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха днем 21 октября будет колебаться в пределах от 13 до 15 градусов. Такой температурный фон характерен для третьей декады сентября.

Он также обратил внимание, что на протяжении недели в центре Европейской части России влияние на погоду будет оказывать антициклон. В связи с этим в понедельник, вторник и среду, 21, 22 и 23 октября, температура останется высокой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.