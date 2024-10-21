В Москве ожидается до 15 градусов тепла 21 октября

В Москве 21 октября воздух в течение дня прогреется до 15 градусов. По словам синоптиков, такую погоду обеспечивает гребень теплого антициклона. До среды погода останется сухой и относительно теплой.

Скандинавский антициклон уверенно держит свои позиции. Это значит, что сегодня обойдется без дождей, а столбики термометра днем поднимут свою отметку до 12–14 градусов. Ночью температура опустится до 2–4 градусов.

Ухудшение погоды с дождями и похолоданием обещают в Москве в самые последние дни октября. Совсем скоро начнется предзимье, но в ноябре оно будет вялотекущим. Настоящая климатическая зима придет не раньше начала декабря.

Подробнее о погоде – в программе "Атмосфера".