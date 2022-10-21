Новости последнего часа: Подмосковье готово принять более 500 жителей Белгородской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Подмосковье готово принять более 500 жителей Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Отопление в соцобъекты и жилые дома в Энергодаре планируется подать в ноябре. Такое заявление сделал глава администрации города Александр Волга.

Более 20 жильцов осталось в пункте временного размещении после падения истребителя в Ейске, передает оперштаб Краснодарского края.

