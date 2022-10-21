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Новости

21 октября, 22:45

Общество

Новости последнего часа: Подмосковье готово принять более 500 жителей Белгородской области

Новости последнего часа: Подмосковье готово принять более 500 жителей Белгородской области

Цены на товары для мобилизованных возьмет под контроль Следственный комитет

В Москве открыли монумент "Свеча памяти"

Новости последнего часа: Санкт-Петербургский культурный форум отменили в 2022 году

Россиянам рассказали о событиях прошедшего дня

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Новости часа: число пострадавших из-за обстрела Белгородской области выросло до трех

"Личная территория": жительница Подмосковья пожаловалась на религиозных соседей

В Московском регионе выпал первый снег

Новости часа: Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Подмосковье готово принять более 500 жителей Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Отопление в соцобъекты и жилые дома в Энергодаре планируется подать в ноябре. Такое заявление сделал глава администрации города Александр Волга.

Более 20 жильцов осталось в пункте временного размещении после падения истребителя в Ейске, передает оперштаб Краснодарского края.

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