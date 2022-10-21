21 октября, 22:45Общество
Новости последнего часа: Подмосковье готово принять более 500 жителей Белгородской области
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Подмосковье готово принять более 500 жителей Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Отопление в соцобъекты и жилые дома в Энергодаре планируется подать в ноябре. Такое заявление сделал глава администрации города Александр Волга.
Более 20 жильцов осталось в пункте временного размещении после падения истребителя в Ейске, передает оперштаб Краснодарского края.