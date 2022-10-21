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Общество

Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на COVID-19 для прибывающих непривитых граждан РФ

Роспотребнадзор отменил сдачу ПЦР-теста на COVID-19 для прибывающих непривитых граждан РФ

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Роспотребнадзор с 21 октября отменил сдачу ПЦР-теста на COVID-19 для прибывающих непривитых граждан России. Иностранцам и лицам без гражданства ведомство также разрешило при пересечении границы с РФ ограничиться заполнением анкеты прибывающего.

Кроме этого, работодатели больше не обязаны информировать сотрудников о необходимости сдать ПЦР при возвращении в Россию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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