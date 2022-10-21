Режим повышенной готовности не отразится на жителях Московской области – губернатор

Режим повышенной готовности не отразится на жителях Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти не планируют вводить какие-либо ограничения.

По его словам, Подмосковье живет в обычном ритме – предприятия работают, а передвижение по территории осуществляется без изменений. Как отметил губернатор, главная задача на данный момент – сохранить устойчивость экономики и поддерживать готовность сил и средств реагирования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.