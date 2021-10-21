Немерюк рассказал об ограничениях в нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября

В Москве объявили нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. Об ограничениях в городе рассказал глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Мы будем достаточно жестко следить за тем, чтобы соблюдались все пункты по указу мэра. В этой связи будет организована работа в течение всех выходных и нерабочих дней. Будем использовать и систему видеонаблюдения. Сейчас мы пользуемся и информацией из соцсетей", – сообщил Немерюк.

Он отметил, что также мобильные группы будут ездить и проверять то, как городские предприятия, коммерческие в том числе, соблюдают требования указа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.