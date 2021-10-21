Телезрителям рассказали о мерах, которые вводят в нерабочие дни в столичном регионе

Москва и Подмосковье объявили нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период школьники и детсадовцы уходят на каникулы. Поездки рекомендовали отменить и ограничить контакты.

Рестораны и кафе с 28 октября по 7 ноября будут работать только навынос и на доставку. Вместе с этим развлекательные и массовые мероприятия в Москве и области отменяют. В театры и музеи будут пускать только по QR-коду.

Центры госуслуг во время нерабочих дней будут принимать только по срочным поводам. По остальным вопросам – онлайн.

Походы в салоны красоты, фитнес, торговые центры отменяются. При этом аптеки и продуктовые магазины будут работать в обычном режиме.

Кроме того, парки и детские площадки в Москве на период нерабочих дней закрывать не будут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.