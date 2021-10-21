Спикер Госдумы напомнил депутатам о масках и прививках

Заседание Государственной думы началось с обсуждения борьбы с коронавирусом. Вячеслав Володин уличил депутатов в лукавстве.

Спикер призвал парламентариев строго соблюдать масочный режим и своим примером указать избирателям на необходимость сделать прививку от ковида.

При этом Володин призвал не спешить с введением обязательной вакцинации на федеральном уровне. По его словам, у правительства и региональных властей достаточно инструментов для борьбы с пандемией.

Однако спикер не стал исключать, что в качестве крайней меры вакцинацию от ковида могут внести в национальный календарь профилактических прививок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.