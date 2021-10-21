Геннадий Онищенко посоветовал россиянам провести нерабочие дни с семьей, съездить на дачу, а также привиться от гриппа. Путешествие на юг он назвал плохой идеей.

При этом агрегаторы по продаже билетов сообщают, что только по России спрос вырос в 1,5 раза, также многие полетят в Эмираты, Египет и Турцию.

Чем грозит такая беспечность? И есть ли регионы, путешествие в которые менее рискованно?

На эти и другие вопросы ответил академик РАН, доктор медицинских, наук, профессор Геннадий Онищенко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.