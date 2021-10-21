В России обнаружили новый вариант коронавируса

Новый штамм коронавируса, который обнаружили в России, может передаваться от одного человека сразу девяти. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Пока в стране выявили всего несколько случаев.

По предварительным оценкам, это одна из вариаций "Дельты", но процентов на 15 более заразная. Впервые мутацию обнаружили в Великобритании. Ее распространение по миру лишь вопрос времени, говорят эксперты.

При этом санитарные врачи подчеркнули, что российские вакцины от нового штамма эффективны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.