Новости мира: более 100 тысяч человек пришли на церемонию прощания с убитым Кирком

Более 100 тысяч человек пришли на церемонию прощания с убитым активистом Чарли Кирком. Памятные мероприятия организовали в штате Аризона, там собрались известные американские политики. По данным СМИ, приедет президент США Дональд Трамп.

На Испанию обрушился разрушительный градовый шторм. За считанные минуты "ледяными шариками", размером с перепелиное яйцо, засыпало все вокруг. Побило цветы, помяло крыши машин и строений.

Массовые протесты против коррупции в столице Филиппин переросли в столкновения с полицией. На улицы Манилы вышли около 80 тысяч человек на фоне выявленных хищений из фонда по борьбе с наводнениями. По сообщениям СМИ, травмы получили 40 полицейских, а также задержаны 17 демонстрантов.

