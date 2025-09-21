Форма поиска по сайту

21 сентября, 22:30

Общество

Новости мира: более 100 тысяч человек пришли на церемонию прощания с убитым Кирком

"Грибной бум" начался в лесах Подмосковья

Температура воздуха в Москве поднимется до 27 градусов 22 сентября

Облачная погода без осадков ждет москвичей 21 сентября

"Новости дня": первокурсников столичного медицинского колледжа посвятили в студенты

Столичные экологи предупредили, что у лосей начался брачный сезон

В России хотят запретить содержать некоторых животных в антикафе

Россия стала первой в мире по доле женщин в населении

Молодые россияне стали чаще выбирать женщин постарше для романтических отношений

Летом в столице сыграли свадьбы 36 тысяч пар

Более 100 тысяч человек пришли на церемонию прощания с убитым активистом Чарли Кирком. Памятные мероприятия организовали в штате Аризона, там собрались известные американские политики. По данным СМИ, приедет президент США Дональд Трамп.

На Испанию обрушился разрушительный градовый шторм. За считанные минуты "ледяными шариками", размером с перепелиное яйцо, засыпало все вокруг. Побило цветы, помяло крыши машин и строений.

Массовые протесты против коррупции в столице Филиппин переросли в столкновения с полицией. На улицы Манилы вышли около 80 тысяч человек на фоне выявленных хищений из фонда по борьбе с наводнениями. По сообщениям СМИ, травмы получили 40 полицейских, а также задержаны 17 демонстрантов.

