Температура воздуха в Москве поднимется до 27 градусов 22 сентября

На следующей неделе москвичей ждут температурные качели. В понедельник, 22 сентября, в городе установится рекордное тепло до 27 градусов. Но уже к середине недели прогнозируются дожди, а к выходным – ночные заморозки и даже первый снег.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что москвичи могут увидеть "мозаичное и скоротечное падение белых мух" – так метеорологи называют первые снежинки. Однако вероятность этого невысока: около 30%.

