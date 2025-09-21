Форма поиска по сайту

21 сентября, 16:15

Общество

Температура воздуха в Москве поднимется до 27 градусов 22 сентября

На следующей неделе москвичей ждут температурные качели. В понедельник, 22 сентября, в городе установится рекордное тепло до 27 градусов. Но уже к середине недели прогнозируются дожди, а к выходным – ночные заморозки и даже первый снег.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что москвичи могут увидеть "мозаичное и скоротечное падение белых мух" – так метеорологи называют первые снежинки. Однако вероятность этого невысока: около 30%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

