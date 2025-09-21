21 сентября, 12:15Общество
Облачная погода без осадков ждет москвичей 21 сентября
В столице 21 сентября весь день будет тепло, облачно, без осадков и без ветра. Днем температура достигнет 22 градусов, атмосферное давление в норме, а условия больше соответствуют летним месяцам.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ночью температура опустится до 14–16 градусов. Прогнозируемые показатели на 8–9 градусов выше нормы и по климатическим характеристикам соответствуют третьей декаде июля.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.