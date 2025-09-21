Молодые россияне стали чаще выбирать женщин постарше для романтических отношений

В России растет число молодых мужчин, предпочитающих отношения с женщинами старшего возраста. За последние три года количество таких пар увеличилось на 40%. В сети даже появился термин "милфхантер", который описывает мужчин, выбирающих женщин 40+ для романтических отношений.

По мнению экспертов, интерес молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет к зрелым дамам объясняется несколькими факторами. Косметология и пластическая хирургия делают женщин старшего возраста более привлекательными, а их опыт, уверенность и ментальная зрелость создают особую "химию" в отношениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.