21 сентября, 09:30

Общество

Морские водоросли могут стать основой для препаратов против COVID-19

Природные вещества из морских водорослей могут стать основой для разработки новых препаратов против COVID-19 и других вирусов. Специалисты Роспотребнадзора изучают эти соединения.

Исследования показали, что углеводы из водорослей эффективно блокируют ранние стадии заражения инфекциями. Сейчас важно проверить безопасность этих веществ при высоких концентрациях для организма человека.

