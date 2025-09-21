Температура воздуха в Москве составит около 22 градусов 21 сентября

В воскресенье, 21 сентября, в столицу вернется антициклон. В большинстве районов будет солнечно, облачность возможна лишь местами. В термометрах москвичи увидят минимум 22 градуса, и именно так температура будет ощущаться благодаря пониженной влажности и отсутствию осадков.

На 22 сентября прогнозируется 26 градусов днем. Но уже с середины недели столбики термометра не поднимутся выше 15 градусов. Москвичей ждет дождливая и по-осеннему прохладная погода. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.