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21 сентября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга.

Так, пожар в Щербинке разгорелся с новой силой. В МЧС рассказали, что теперь там тушат кровлю, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Для помощи в ликвидации пожара следует вертолет. С пожаром пытаются справиться более восьми часов.

Камеры в Москве начали фиксировать непристегнутых пассажиров на дорогах. Штраф в 1 тысячу рублей при этом получат владельцы машин. Сейчас в городе 206 таких комплексов. Еще около 500 камер с искусственным интеллектом выявляют непристегнутых водителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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