Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 14:15

Общество

В России приостановили вакцинацию детей от COVID-19

В России приостановили вакцинацию детей от COVID-19

"Жизнь в большом городе": осенние законы

Сезон брусники начался в Московской области

Заболеваемость коронавирусом в РФ выросла на 48%

"Атмосфера": 17 градусов ожидается в столице вечером 21 сентября

Более 1,2 тыс советников по воспитанию приступили к работе в московских школах и колледжах

Заболеваемость COVID-19 выросла в РФ почти на 50% за неделю

Доля российских лекарств на рынке увеличилась почти на 10% за три года

Новости часа: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Образовательный марафон для педагогов в Москве начнется 22 сентября

Вакцинацию детей от коронавируса приостановили, сообщили в Роспотребнадзоре. Подросткам от 12 до 18 лет пока не будут делать прививки, так как Минздрав РФ запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от COVID-19.

Препарат изменили, чтобы он действовал против новых штаммов заболевания. Исследования продлятся минимум два месяца. При успехе вакцину начнут применять для взрослых пациентов, а позднее при необходимости и для детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика