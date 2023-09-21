В России приостановили вакцинацию детей от COVID-19

Вакцинацию детей от коронавируса приостановили, сообщили в Роспотребнадзоре. Подросткам от 12 до 18 лет пока не будут делать прививки, так как Минздрав РФ запустил третью фазу клинических испытаний новой вакцины от COVID-19.

Препарат изменили, чтобы он действовал против новых штаммов заболевания. Исследования продлятся минимум два месяца. При успехе вакцину начнут применять для взрослых пациентов, а позднее при необходимости и для детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



