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21 сентября, 07:45

Общество

В Москве будут исследовать обновленную вакцину от коронавируса

В Москве будут исследовать обновленную вакцину от коронавируса

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Обновленную вакцину против коронавируса разработали в Москве. Клинические испытания начнутся в скором времени, рассказала исполняющая обязанности заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что две трети случаев COVID-19 в столице приходится на "Омикрон", с ним инфекция протекает легко, как простуда. А если сравнивать с 2022 годом, то заболеваемость в городе снизилась.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
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