В Москве будут исследовать обновленную вакцину от коронавируса

Обновленную вакцину против коронавируса разработали в Москве. Клинические испытания начнутся в скором времени, рассказала исполняющая обязанности заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что две трети случаев COVID-19 в столице приходится на "Омикрон", с ним инфекция протекает легко, как простуда. А если сравнивать с 2022 годом, то заболеваемость в городе снизилась.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.