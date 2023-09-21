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21 сентября, 07:45

Общество

Температура воздуха в столице обновила исторический максимум

Температура воздуха в столице обновила исторический максимум

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Москва бьет рекорды по температуре. 20 сентября удалось обновить максимум, который держался почти 80 лет. Минувшая среда стала самым теплым 20 сентября в истории. Днем метеостанция на ВДНХ зафиксировала 24,3 градуса.

В регион продолжает поступать разогретый воздух с побережья Средиземного моря. В выходные, 23–24 сентября, синоптики обещают до 25 градусов. А в области может быть еще жарче.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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