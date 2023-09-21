Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 сентября, 07:15

Общество

В Госдуме предложили оснащать все квартиры датчиками утечки газа

В Госдуме предложили оснащать все квартиры датчиками утечки газа

"Время новых": конструктор спортивной одежды Kof Shop

"Доктор 24": врач рассказал, из-за чего возникает тошнота

Новости часа: Собянин принял решение проиндексировать доплату московским пенсионерам

Число случаев болезни Лайма в Московской области выросло на 30%

Жители столицы поделились фотографиями заката в городе

Праздник в честь Всемирного дня русского единения организуют в Парке Горького

Новости часа: новую магистраль построят в столичном поселке Коммунарка

Новости часа: спасатели возобновили работы по разбору завалов в подмосковной Балашихе

Синоптики рассказали о температурном рекорде в Москве

ЧП в Балашихе вновь заставило задуматься о безопасности газовых коммуникаций в домах. В Госдуме предложили оснащать все квартиры датчиками утечки газа. Такой пункт предлагают включить в перечень обязательных работ при капремонте.

Кроме того, авторы инициативы считают, что штрафы за недопуск газовой службы в квартиру нужно увеличить в пять раз. На данный момент за такое нарушение грозит от одной до двух тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика