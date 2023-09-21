ЧП в Балашихе вновь заставило задуматься о безопасности газовых коммуникаций в домах. В Госдуме предложили оснащать все квартиры датчиками утечки газа. Такой пункт предлагают включить в перечень обязательных работ при капремонте.

Кроме того, авторы инициативы считают, что штрафы за недопуск газовой службы в квартиру нужно увеличить в пять раз. На данный момент за такое нарушение грозит от одной до двух тысяч рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.