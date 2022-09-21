В МЧС предупредили москвичей о сильной грозе ночью

В МЧС предупредили москвичей о сильной грозе этой ночью. Ливень уже накрыл некоторые районы на востоке столицы.

По прогнозам синоптиков, сильный дождь будет идти в городе до утра. Из-за этого ухудшится видимость на дорогах. Водителям рекомендуется снизить скорость, увеличить дистанцию во время движения и не парковать машины под деревьями.

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