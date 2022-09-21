Новости часа: в СФ назвали сроки подготовки мобилизованных перед отправкой на СВО

Подготовка мобилизованных перед отправкой в зону СВО может занять больше месяца, рассказали в комитете Совета Федерации по обороне.

Госслужащие могут попасть под мобилизацию, если будут соответствовать критериям, рассказали в Госдуме.

Право мобилизованных граждан на кредитные каникулы могут закрепить в законе, добавили в нижней палате российского парламента.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

