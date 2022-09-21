Мобилизуемых могут освободить от платежей по ипотекам и автокредитам

Государство может взять на себя расходы по оплате ипотеки и автокредитов за тех, кто попадет под частичную мобилизацию. С такой инициативой выступил первый замглавы комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев.

По его словам, эта мера поддержки должна распространяться на весь период службы мобилизованных граждан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

